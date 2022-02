NINHO le Dôme Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Prévente Fans à partir du Mercredi 17 Novembre 2021 à 10h00 sur [https://ninho.lnk.to/PreventeJefeTourNe](https://ninho.lnk.to/PreventeJefeTourNe) Ouverture de la billetterie tous réseaux le Vendredi 19 Novembre 2021 à 10h00. Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streaming et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses ! Rendez-vous dans toute la France et à Lille le 04 juin 2022 au Stade Pierre-Mauroy ainsi que le 10 septembre 2022 à Paris La Défense Arena !

De 42 à 47€

