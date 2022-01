Ninho : Jefe Tour Zénith Nantes Métropole, 5 mai 2022, Saint-Herblain.

2022-05-05 Concerts les 5 et 6 mai 2022 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 42 € à 47 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, Fnac, Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Magasins U…- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Concerts les 5 et 6 mai 2022 à 20h

Concert. Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streamings et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses !

Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com