Nina & Simones – info, écoute, conseil Place de la Liberté, 26 novembre 2021, Roubaix.

Place de la Liberté, le vendredi 26 novembre à 10:00

La maison de Justice et du Droit de Roubaix en partenariat avec le point Nina & Simon.e.s viendra à votre rencontre sur la Place de la Citoyenneté. Venez librement à notre rencontre, pour parler Vie de couple / Sexualités / Genre / Violences / Egalité / Relations femmes-hommes / Droits et insertion Nous nous posons toutes et tous des question sur ces sujers. Alors, venez tout simplement en parler, de manière anonyme et gratuite. Et bien entendu, tout cela reste entre nous. _En exclusivité avec nos partenaires : Le Secours Populaire Français comité de Roubaix, Collectif Kif Kif et ACTION BOXE_ **Informations : 03.20.99.10.05 / [mjd-roubaix@justice.fr](mailto:mjd-roubaix@justice.fr)**

Gratuit

Un nouvel espace itinérant pour parler vie de couple, relations hommes-femmes, droit et insertion…

Place de la Liberté Place de la Liberté, Roubaix Roubaix Nord



2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T16:00:00