Nina Negri – Sous influence Théâtre Louis Aragon, 10 décembre 2022, Tremblay-en-France.

Du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 :

dimanche

de 17h00 à 18h15

samedi

de 20h00 à 21h15

. payant De 6 € à 12 €

En associant théâtre et danse urbaine, Nina Negri met en scène les traces sensibles laissées par le film de John Cassavetes « A woman under the influence » pour dévoiler les barrières invisibles des normes sociales, qui assignent tout particulièrement les femmes.

dans le cadre du Festival Impatience

Au cœur de Sous Influence, il y a le personnage de Mabel, marginalisée par sa seule manière d’être et condamnée à flancher, incarnée en 1974 par Gena Rowlands sous la caméra de John Cassavetes. Une image de révolte aussi désespérée que joyeuse qui imprime la pièce de Nina Negri et les questions qu’elle embrasse : comment matérialiser ce qui norme nos perceptions ? À quoi ressemble la singularité de cette femme qui se fera enfermer ? Et comment affirmer de nouveaux imaginaires face à la violence des injonctions qui touchent en premier lieu les corps minorisés ?

Pour y répondre, la metteuse en scène emprunte à Cassavetes son goût de la rupture et des faux raccords en imaginant une esthétique du fragment, où se multiplient les niveaux de lecture et de représentation. Ainsi, la comédienne Laura Den Hondt joue Gena Rowlands qui joue Mabel, dont la grammaire gestuelle est elle-même dédoublée lors de chorégraphies inspirées des battles de Krump, portées par l’énergie de l’émancipation face aux normes sociales. En épousant une perception nouvelle, au plus proche de l’expérience féminine, Sous Influence dessine un espace où l’affirmation et la différence sont possibles.

Théâtre Louis Aragon 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France

Manuele Geromini Nina Negri – Sous influence