Nina Laisné & Nestor ‘Pola’ Pastorive (ouverture publique) Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen, jeudi 15 février 2024.

Nina Laisné & Nestor ‘Pola’ Pastorive (ouverture publique) Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15 20:00:00

Après avoir marqué durablement les esprits du public caenais en 2019 avec Romances inciertos, un autre Orlan¬do, pièce conçue avec François Chaignaud, Nina Laisné retrouve le ccncn pour travailler à un nouveau projet où elle articule musique, danse, scénographie et vidéo. L’artiste y orchestre la rencontre entre la musique de la pianiste et compositrice Hilda Herrera, figure majeure du folklore argentin, et son compatriote Nestor ‘Pola’ Pastorive, danseur virtuose qui a su ouvrir les zapateos argentins à d’autres influences. L’un et l’autre ont concilié fidélité aux racines de leur art et audace créatrice. Avec Como una baguala oscura, Nina Laisné propose une nouvelle approche de la musique d’Hilda Herrera, qui passe par le mouvement. La metteuse en scène tisse des connexions entre le temps présent du plateau – l’enjeu immédiat de la performance vive et exaltée de Nestor ‘Pola’ Pastorive – et la musique mais aussi la mémoire et les récits de la pianiste, apparaissant sur un écran vidéo. Une rencontre d’une vitalité rassérénante.

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 11 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie



