Nina Ircam Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nina Ircam Paris, 13 décembre 2023, Paris. Du mercredi 13 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Carte Ircam : 10 €

Pass Jeune : 8 € 1976, Nina Simone donne un concert au Montreux Jazz Festival. Selon son habitude, elle éprouve le besoin de parler aux auditeurs. Assise au piano, elle s’interrompt, recommence à chanter et s’arrête à nouveau, dans un moment de totale liberté. 2023, la chanteuse Claron McFadden « est » Nina. Ce spectacle n’est pas une reconstitution mais un duo avec un fantôme prégnant : présence d’une voix inoubliable dans une autre voix singulière. La compagnie italienne Fanny & Alexander a conçu Nina comme une enquête à vif sur une figure artistique unique, portant des revendications personnelles et communes, traversant la douleur, la joie, la colère, l’injustice politique, la maladie et les chagrins. « Je suis vraiment enthousiasmée par cette création étant une femme de couleur, musicienne, qui a également quitté son pays pour des raisons similaires, mais pas tout à fait aussi dramatiques que les siennes. » (Claron McFadden) Ircam 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris Contact : https://www.ircam.fr/agenda/nina/detail +33144781240 billetterie@ircam.fr https://ircam-billetterie.mapado.com/event/271294-nina

© Enrico Fedrigoli Claron McFadden Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Ircam Adresse 1 place Igor Stravinsky Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ircam Paris latitude longitude 48.8591475140453,2.35138417098265

Ircam Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/