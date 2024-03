Nina et le Carambouilleur conte musical Effet Papillon Baud, mercredi 6 mars 2024.

Nina et le Carambouilleur, conte musical pour petits et grands à partir de 5 ans par la Compagnie La Filutherie. Spectacle suivi du vernissage de l’exposition de peintures Art et intuition multitude d’options .

17h sur inscription par sms prix libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-06

Effet Papillon 19 route de Locminé

Baud 56150 Morbihan Bretagne danslensemble@gmail.com

