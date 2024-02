NINA ET LE CARAMBOUILLEUR Arthon en Retz Chaumes-en-Retz, mercredi 24 avril 2024.

NINA ET LE CARAMBOUILLEUR Arthon en Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Que diriez-vous d’assister à un spectacle avec et pour vos enfants ? Et pourquoi pas découvrir ensemble un conte musical ? Nina et le Carambouilleur…

Rendez-vous au théâtre de l’étoile à Arthon-en-Retz pour découvrir cette jolie histoire en famille !

L’histoire

Nina et le Carambouilleur est la première création de spectacle pour enfants de l’association Filutherie. L’histoire raconte l’odyssée rocambolesque de Nina, une petite fille téméraire, qui rêve d’aventure et de devenir pirate. Un jour elle croise la route du célèbre Carambouilleur, la terreur des mers. Alors sans trop réfléchir elle embarque vers de trépidantes aventures…

Animé par Clémence Prayez et Milena Leclere.

3 bonnes raisons de participer au spectacle

Laissez-vous porter par ce conte musical

Offrez à vos enfants une activité originale

Partagez ce précieux moment en famille

Pratique

Spectacle conseillé pour les enfants à partir de 5 ans

Durée 45min

Réservations conseillées, places limitées

Par téléphone au 07 68 95 52 93 ou secretariat@aarpro.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-04-24 11:00:00

Arthon en Retz 57 rue de l’Église

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariat@aarpro.org

