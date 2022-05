Nina, des tomates et des bombes – Marie-Claire Neveu Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Nina, des tomates et des bombes – Marie-Claire Neveu Royale Factory, 16 juin 2022, Versailles. Nina, des tomates et des bombes – Marie-Claire Neveu

Royale Factory, le jeudi 16 juin à 20:30

Nina est une sacrée sportive spirituelle ! Dans un spectacle déjanté à l’humour grinçant elle nous embarque dans sa révolution autour du monde. Jeux de mots plein les mains et chansons dans les poches, elle jongle avec nos neurones mais aussi avec des tomates, des bombes, des poulets détraqués, des migrants flagadas, des shampoings cramoisis, des abeilles mal fichues, des petits congolais minés, des scandales, des lobbys, des poltrons, Monsieur le Président, des cons péteux et des incompétents. Nina c’est un clown amer au sourire narquois, pleine d’ironie et de cruauté naïve, qui s’amuse du non-sens, se rit du grotesque et dénonce les absurdités de notre siècle. Aussi charmant qu’impitoyable, ça fait mal, ça pique, mais ça fait du bien !

22 euros tarif normal, 18 euros tarif réduit (demandeur emploi, retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, abonné)

Nina est une sportive spirituelle. Dans un spectacle déjanté à l’humour grinçant elle nous embarque dans sa révolution autour du monde. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T20:30:00 2022-06-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Royale Factory Versailles Departement Yvelines

Royale Factory Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Nina, des tomates et des bombes – Marie-Claire Neveu Royale Factory 2022-06-16 was last modified: by Nina, des tomates et des bombes – Marie-Claire Neveu Royale Factory Royale Factory 16 juin 2022 Royale Factory Versailles Versailles

Versailles Yvelines