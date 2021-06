Paris New Morning Paris Nina Attal New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nina Attal New Morning, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

Nouvel album : « Pieces Of Soul » Trois ans après la sortie de son dernier album « Jump », la guitar heroine aux plus de 600 concerts fait son grand retour ! Le Blues? Il coule dans ses veines, il est vraiment son ADN. Ayant biberonné la musique noire américaine, elle assume avec une maturité impressionnante l’héritage des pères fondateurs, B.B. King ou Muddy Waters, qu’elle métisse d’influences plus folles transfusées de Prince, Stevie Wonder ou encore Jamiroquaï. Il faut évidemment une voix pour emporter les coeurs et faire frissonner les chairs : la sienne est rauque, légèrement cassée, comme il se doit, capable d’ampleur et d’envol. Aussi à l’aise dans les solos de guitare enflammés que dans ses ballades soul envoûtantes, elle travaille les confluences avec brio pour n’en faire qu’un fleuve. À l’image des artistes qu’elle vénère, en live Nina explose, se dévoile, se met à nu, perchée sur ses talons de douze centimètres. Elle a de l’énergie à revendre, une incroyable générosité, un talent fou : tout pour nous subjuguer. La période du confinement de mars 2020 lui donne envie de creuser le fond de son âme, afin d’en extraire un joyau brut « Pieces of Soul ». L’imagerie, la complexité, les couleurs et l’aridité de ces 11 titres fleurent bon le grand Ouest Américain ! Gravée en elle comme ses multiples tatouages, sa quête quasi initiatique se ressent dans cette musique, qui transcrit toutes les subtilités de l’être. Dans ses chansons, Nina Attal nous parle des rencontres qui l’ont construite, de ses amours… mais aussi de cette déchirante envie de liberté à cheminer de ville en ville, guitare en main, partageant sa passion pour la musique et sa joie de vivre. Concerts -> Autre concert New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210701-5057-nina-attal.html Concerts -> Autre concert Musique

