Nina Attal et les étudiants musiques actuelles amplifiées La Petite Halle, 9 mars 2023, Paris.

Le jeudi 09 mars 2023

de 20h00 à 00h00

. gratuit

Concert de restitution des étudiants en DNSPM Musiques actuelles amplifiées (MAA) du PSPBB, faisant suite à une master class avec Nina Attal.

Sa venue au PSPBB sera l’occasion pour les élèves d’apprendre une partie de son répertoire. Elle abordera avec eux la façon d’interpréter au mieux sa musique, et, plus globalement, comment accompagner un artiste. Lors de sa master class elle fera part aux élèves de son expérience et de son parcours. Toutes les questions seront les bienvenues pour apporter les clés et conseils dont elle dispose pour leur avenir de musiciens.

Qui est Nina Attal ?

Alors que, selon une enquête du New York Times publiée l’an dernier, le nombre de jeunes femmes à jouer de la guitare est en constante augmentation, Nina Attal fait figure de pionnière avec plus de 600 concerts à son actif. La chanteuse et guitariste française de 29 ans sort Pieces of Soul, un quatrième album témoin de son retour au blues, au rhythm’n’blues et au rock, à l’origine de sa passion pour l’instrument.

Couronnée en 2009 au tremplin du Festival Blues sur Seine, le jeune prodige de la guitare dotée d’une puissante voix soul s’oriente pourtant à ses débuts vers des sonorités funk-groovy explosives sur le EP Urgency (2010), puis les albums Yellow 8/17 (2011) et Wha (2014), avant que pointent des textures plus synthétiques dans Jump (2018) et dans l’EP Verso (2016). La « singer-songwriter » s’impose alors au public comme un diamant brut, libre de façonner sa musique comme bon lui semble.

Ecrit et composé dans la foulée d’un road trip sur la côte Ouest des Etats-Unis, puis produit l’été dernier en Normandie par l’ex-Beat Assaillant Maxime Lebidois, son quatrième album n’en est que plus attendu, signant son arrivée sur le label Zamora après 10 années d’autoproduction. Ses douze titres, auxquels s’ajoute une reprise de You’re No Good popularisée par Linda Ronstadt, remettent la guitare au cœur de son processus créatif, à travers un éventail de sonorités ensoleillées, discrètement et respectueusement teintées par diverses influences californiennes (Ben Harper, Lenny Kravitz, John Mayer notamment). Les riffs aux saturations rock (I Won’t Make It, Get Your Shit Together) voisinent avec de formidables ballades blues­ soul (Shape My Home), folk (Daughter) ou rythm’n’blues (I Can’t Stop Loving You). Ses textes, très personnels, traduisent autant de remises en question que ses envies d’émancipation. Nourri par son amour incompressible de la musique qu’elle a dans la peau, à l’image de ses tatouages, Pieces of Soul offre incontestablement à Nina Attal une nouvelle dimension.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

