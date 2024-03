Nina Attal: Electric Lady Land l’usine Istres, vendredi 22 mars 2024.

Nina Attal: Electric Lady Land ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 21h00 l’usine 20 / 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

NINA ATTAL présente : Electric Lady Land

Soirée – hommage à Jimi Hendrix

On ressort époustouflé de ce spectacle hommage à Jimi Hendrix. Accompagnée de six filles, Stratocaster en avant, Nina Attal nous invite au sommet guitaristique de l’année: Electric LadyLand : Hendrix par les filles.

Il était temps ! L’an dernier, le festival Blues autour du Zinc a proposé à Nina ce challenge : mettre au point un concert consacré à Hendrix… Nina est allée plus loin : elle a accepté, à condition d’être accompagnée par une bande de filles.

_____________________________________________________________

