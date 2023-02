Nina 100 ECS Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nina 100 ECS, 11 avril 2023, Paris. Du mardi 11 avril 2023 au mardi 25 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

. payant Plein tarif: 14€ Tarif réduit (demandeur d’emploi, pass culture 12ème, +65ans, : 12€ Adhérents du 100ecs et -25 ans: 10€ Une actrice et sa mère assistent à la dernière création d’Ivan Bogdov. Il y a un attentat. Tout le monde meurt, sauf l’actrice. Prise en étau entre un Inspecteur et un Docteur, elle raconte. Désordre de la pensée et des mots, tout se répète et se brouille. Elle retrouve les morceaux et le spectateur les recolle. S’entend alors sa vie, ses rêves, sa folie, ses traumas. S’entend ce qu’elle conserve de cette tragédie. Elle raconte et en racontant elle continue de nous perdre.

Et si tout cela n’était qu’un jeu ?

Une mystification ?

Si, sans nous en rendre compte, nous étions engagés dans le processus créatif de la dernière création d’Ivan Bogdov. Le théâtre s’abîmant dans le théâtre pour à nouveau le questionner, le célébrer. Mise en scène : Jean-Paul Rouvrais

Texte Lauréat Artcena 2020

Avec Alice Carel, Marc Prin, Cyril Hériard Dubreuil, Christian Huitorel

Scénographie & Costumes : Léa Guerchounow & Jean-Paul Rouvrais

Lumière & Vidéo : Antoine Gautier

Création sonore : Jean Galmiche

Administratrice : Angela De Vincenzo Avec le soutien du Anis Gras (le Lieu de l’Autre), de Lilas en scène et du 100ecs 100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris Contact : https://100ecs.fr/nina/ 0146288094 accueil@100ecs.paris https://www.billetweb.fr/nina

Jean-Paul ROUVRAIS

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu 100 ECS Adresse 100 rue de Charenton Ville Paris lieuville 100 ECS Paris Departement Paris

100 ECS Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nina 100 ECS 2023-04-11 was last modified: by Nina 100 ECS 100 ECS 11 avril 2023 100 ecs Paris Paris

Paris Paris