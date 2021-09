Issy-les-Moulineaux ESPACE ANDREE CHEDID Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Nimrod : Petit éloge de la lumière nature ESPACE ANDREE CHEDID Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Nimrod : Petit éloge de la lumière nature ESPACE ANDREE CHEDID, 19 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Nimrod : Petit éloge de la lumière nature

ESPACE ANDREE CHEDID, le vendredi 19 novembre à 19:30

Poète, essayiste, romancier, Nimrod est né au Tchad en 1959 et vit en France depuis plus de vingt ans. Son oeuvre polymorphe relie les rives du Chari à la Seine comme dans son récent livre La Traversée de Montparnasse (Gallimard, 2020). Il a publié chez Actes Sud des romans remarqués : Les jambes d’Alice (2001), Le Départ (2005) ou Un balcon sur l’Algérois (2013). Pour son Petit Éloge de la lumièrenature, il a reçu le Prix Apollinaire 2020.

Entrée libre sur inscription

Rencontre avec l’auteur de La Traversée de Montparnasse ESPACE ANDREE CHEDID 60, rue du Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:30:00 2021-11-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu ESPACE ANDREE CHEDID Adresse 60, rue du Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville ESPACE ANDREE CHEDID Issy-les-Moulineaux