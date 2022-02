N’importe rien Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

N’importe rien Espace Job, 21 avril 2022, Toulouse. N’importe rien

le jeudi 21 avril à Espace Job

Installation visuelle – Jeune public ————————————— **Dès 1 an** **Cie Bachibouzouk** **Dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril** Il y a les histoires que l’on écoute, il y a les histoires que l’on se raconte ! Qui n’ont ni queue ni tête qui surgissent de nulle part et mettent en ébullition notre imaginaire ! Il suffit d’ouvrir les yeux, tendre une oreille… Dans ce spectacle sensoriel sous forme de tableaux visuels et sonores, petits et grands sont invités à voyager dans le monde des émotions et de l’art. **Bruiteur, régisseur** David Cabiac / **Manipulation, construction** François Duporge / **Mise en scène** Sophie Briffaut

Tarif D

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T10:30:00;2022-04-21T10:45:00 2022-04-21T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Job Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

N’importe rien Espace Job 2022-04-21 was last modified: by N’importe rien Espace Job Espace Job 21 avril 2022 Espace Job Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne