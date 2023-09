« Nimes contemporaine » une exposition à découvrir en ligne Nîmes, Ville d’art et d’histoire Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

« Nimes contemporaine » une exposition à découvrir en ligne
14 et 15 octobre
Nîmes, Ville d'art et d'histoire
Gratuit. En ligne.
Découvrez une exposition en ligne sur les réalisation d'architectes et d'artistes contemporains dans la ville. Exposition à suivre depuis le site : nimesartethistoire.fr.
Nîmes, Ville d'art et d'histoire
30000 Nîmes
Nîmes
Gard
Occitanie
https://nimesartethistoire.fr/accueil

2023-10-14T08:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

©Stéphane Ramillon, Ville de Nîmes

