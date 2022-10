Le Concert Spirituel | Les Aventures du Baron de Münchhausen Théâtre Bernadette Lafont, 7 mars 2023 20:00, Nîmes.

7 – 9 mars 2023 Sur place Sur réservation http://billetterie.theatredenimes.com/catalogue_spectacle?lng=1, 04 66 36 65 10

Comédie lyrique baroque sur des musiques de Rameau, Boismortier, Montéclair… – Direction musicale : Hervé Niquet – Mise en scène : Patrice Thibaud – Durée : 1h40 sans entracte – Tout public

« Le Baron de Münchhausen, avec son voyage dans la lune sur un boulet de canon ou sa sortie des sables mouvants et celle de son cheval en se soulevant par les cheveux, fait partie du patrimoine germanique, et est devenu un personnage légendaire comme notre Cyrano de Bergerac en France.

En tant que chef d’orchestre, le Baron de Münchhausen me donne des ailes quant à recomposer un « drame » lyrique autour de ses aventures. C’est une œuvre universelle, une grande fantaisie extrêmement drôle, qui fait appel à l’âme d’enfant et au besoin de transgression présents en chacun de nous.

J’ai envie pour illustrer ces aventures de compositeurs baroques tels que Rameau, Boismortier, Montéclair ou Colin de Blamont et de pouvoir enfin écrire de la musique légère, insolente, drôle, plein de mélodie et d’à-propos.

Tous les ingrédients sont présents dans Les Aventures du Baron de Münchhausen pour créer un ouvrage qui n’a jamais existé… mais dont on ne pourra plus se passer ! »

Hervé Niquet

« Il est des personnages emplis de folie qui m’ont toujours touché. Peut-être parce ce que je considère la folie, lorsqu’elle ne met pas autrui en péril, comme une forme d’art. Et voilà qu’Hervé Niquet, avec son Concert Spirituel, et Éric Rouchaud, à la tête du Théâtre Impérial de Compiègne, me proposent une folie baroque, celle de créer une adaptation des Aventures du Baron de Münchhausen. Quoi de plus excitant que d’endosser le rôle de ce personnage haut en couleur, lointain cousin de Tartarin de Tarascon ?!

Baroque est le maître mot de ce spectacle.

À l’heure des « fake news » où l’on finit par douter de tout, le Baron de Münchhausen nous rappelle qu’il en était de même en son temps au XVIIIème siècle : « Dans le siècle de scepticisme où nous vivons, les gens qui ne me connaissent point pourraient être amenés, par suite de grossiers mensonges, à révoquer en doute la vérité de mes aventures réelles, chose qui lèse gravement un homme d’honneur. »

Au public de tout âge de venir vérifier si ces nouvelles sont aussi drôles que vraisemblantes ou tout simplement jubilatoires. »

Patrice Thibaud

Le Baron de Münchhausen : Patrice Thibaud, comédien

La Femme du Baron : Axelle Fanyo, soprano

Le Curé du Baron : Romain Dayez, baryton

Le Médecin du Baron : Jean-Gabriel Saint-Martin, baryton

Direction musicale, Hervé Niquet

Mise en scène et comédie, Patrice Thibaud

Scénographie, Casilda Desazars

Lumières, Alain Paradis

Costumes, Isabelle Beauduoin

Conseil musicologique, Benoît Dratwicki et Elisabeth Geiger

Chœur et Orchestre du Concert Spirituel

Production Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne

Coproduction Opéra de Massy, Le Concert Spirituel

Avec le soutien de la SPEDIDAM* et de la Région Île-de-France

Théâtre Bernadette Lafont 1 place de la Calade 30000 Nîmes 30033 Nîmes Gambetta Gard

mardi 7 mars 2023 – 20h00 à 21h40

mercredi 8 mars 2023 – 19h00 à 20h40

jeudi 9 mars 2023 – 20h00 à 21h40