+ Exposition de Dinosaures Exposition – Vente – Expertise – Conférence Venez découvrir les merveilles de la terre ! Fossiles et Minéraux d’une valeur scientifique inestimable.

Gemmes et Bijoux d’une beauté remarquable. Ce Salon sur 1000 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire… Grâce à ses 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations !

Du Cailloux à 1€ à la pièce de Musée ! Découverte des bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie. Vous aimerez les collections de Bijoux uniques de Créateurs ! L’esprit du Salon est ouvert à tout public : Amateurs, Collectionneurs et Enfants ! Avec 300 m² consacrés aux DINOSAURES avec des reproductions complètes !

Des fouilles paléontologiques, Puzzle géant et Espace photo seront mis à disposition gratuitement pour les petits ! Salle des Costières

123 Avenue de la Bouvine – 30900 NÎMES

Les 9 et 10 SEPTEMBRE 2023

Samedi de 10h00 à 19h00 – Dimanche de 10h00 à 18h00 Entrée 6 €

Entrée – de 10 ans 3 €

