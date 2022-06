RITTM Place de la Placette, 18 juin 2022 11:00, Nîmes.

18 et 19 juin Sur place Entrée libre rittm.festival@gmail.com

Rencontres Internationales des Troubadours des Temps Modernes

Oyez, Oyez, braves gens, la belle saison arrive, et avec elle vient le cortège des festivités.

Et en « RITTM » s’il vous plaît, les troubadours des temps modernes ou « trouvères » du verbe vont chanter « La Fin’Amor » sous vos fenêtres ! La Fin’ Amor, qu’es aquo ??

Ah ah, il faut remonter le temps et aller du côté des Chevaliers, Dames et Troubadours du Moyen Age.

«La Fin’Amor, c’est « l’amour courtois » entre 2 personnes.

A l’époque, c’est la Langue d’Oc qui lance cette poésie en musique !

Cette littérature en langue du peuple va faire son chemin dans la France entière et va dépasser ses frontières, bien au-delà de l’Europe !

Cette année, c’est en Sicile que nous nous retrouvons car nous avons une histoire commune à ce sujet.

Entre désir et liberté, une érotique spirituelle !

Whouah, vaste programme, me direz-vous ! A l’heure des textos chargés d’une langue pauvre et sans imagination, cette langue là, celle des trouveurs, réinvente les codes de l’amour et de la relation à l’autre.

En plus ce n’est pas forcément Madame qui s’y colle pour une fois, Monsieur doit faire preuve de finesse, de loyauté et de respect, avant d’avoir le 06 de la dame.

C’est beau « LA » Fin’ Amor ! Mais en parlant de programme, et sur affinités électives donc, on y trouve quoi dans ce festival ?

Une ouverture sur le monde ! Une expo sur les « Fabuloses Trobadors », 2 conférences, des siciliens enchantés et enchanteurs pour un concert d’ouverture Cantuscanti 1 – Amunì Duo, 2 autres temps musicaux, des chantres occitans La Talvera ² pour un Baletì, Claude Marti 4 avec le groupe Occitalia qui nous emporte entre l’Occitanie et la Sicile, des stands de dégustation parce-qu’on ne peut « rittmer » le ventre vide. Une création de joutes verbales de Zob, Ange B et Cutter 3, de preux chevaliers aux vers galants.

Pour ce qui est du vert, d’ailleurs, il y aura aussi « les stands écologiques du festival », et des ateliers de fabrications de Hautbois éphémères.

« RITTM» c’est pour tous les âges, les enfants aussi font leur concert avec la création « Libertat ».

Et bien d’autres surprises pour tout le monde !

Alors n’hésitez plus, venez nombreux et embarquez avec nous pour un voyage poétique, sous le signe de la Fin’Amor et de la Libertat !

Élodie Guizard

Auteure, mars 2022

Place de la Placette Nîmes Nîmes Gard

samedi 18 juin – 11h00 à 23h30

dimanche 19 juin – 17h00 à 23h30