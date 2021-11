Nîmes Petit Théâtre de la Placette Gard, Nîmes Midi… Jazz Club AMALéA Petit Théâtre de la Placette Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Midi… Jazz Club AMALéA Petit Théâtre de la Placette, 13 novembre 2021 12:00, Nîmes. Samedi 13 novembre, 12h00 Sur place 12 euros tarif de soutien, 10 euros pour nos adhérents, 5 euros pour les mini-bourses (minima sociaux, étudiants…) https://www.helloasso.com/associations/petittheatreplacette-sfr-fr/evenements/amalea-midi-jazz-club AMALéA jazz-blues vocal et poétique Samedi 13 novembre 2021

12 h 00 “AMALÉA”, jazz-blues vocal et poétique, avec éclats de joie !

Deux voix mêlées et le choix d’attraper au vol les émotions de nos existences afin d’en nourrir nos mélodies.

Léa AMABLE, voix, Marc SIMON , voix, guitare, compositions

12 euros tarif de soutien, 10 euros pour nos adhérents, 5 euros pour les mini-bourses (minima sociaux, étudiants…) Petit Théâtre de la Placette 12, rue Hugues Capet Nîmes 30033 Nîmes La Placette Gard samedi 13 novembre – 12h00 à 14h00

Détails Heure : 12:00 - 14:00 Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Petit Théâtre de la Placette Adresse 12, rue Hugues Capet Nîmes Ville Nîmes lieuville Petit Théâtre de la Placette Nîmes