Jeudis pour Rêver Soirée Contes Petit Théâtre de la Placette, 18 novembre 2021 19:30, Nîmes. Jeudi 18 novembre, 19h30 Sur place 12 euros tarif de soutien, 10 euros pour nos adhérents, 5 euros pour les mini-bourses (minima sociaux, étudiants…) https://www.helloasso.com/associations/petittheatreplacette-sfr-fr/evenements/bleu-mojo-conte-musical-sofyan-ruel Bleu Mojo Conte musical «Bleu Mojo» conte musical Un voyage musical dans l’univers du Blues

par Sofyan Ruel (conte) et Stéphane Güde (contrebasse) L’histoire se passe bien évidemment dans le sud des Etats-Unis !

Guidé par un vieil aveugle, le petit Samuel va découvrir la puissance de la musique. Petit Théâtre de la Placette 12, rue Hugues Capet Nîmes 30033 Nîmes La Placette Gard jeudi 18 novembre – 19h30 à 21h00

