Louis Bertignac – Tournée Paloma – Grande Salle Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Louis Bertignac – Tournée Paloma – Grande Salle, 24 novembre 2023, NÎMES. Louis Bertignac – Tournée Paloma – Grande Salle. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 44.9 à 44.9 euros. Euterpe Promotion (3-20-502) en accord avec Let it Bleed Production présente ce concert N° téléphone accès PMR : 05.33.49.13.00 Louis Bertignac Votre billet est ici Paloma – Grande Salle NÎMES 250 chemin de l’Aérodrome Gard 44.9

EUR44.9. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Paloma - Grande Salle Adresse 250 chemin de l'Aérodrome Ville NÎMES Departement Gard Lieu Ville Paloma - Grande Salle latitude longitude 43.85557586927098;4.405041062754755

Paloma - Grande Salle NÎMES Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/