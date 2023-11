Molécule Paloma – Grande Salle, 16 novembre 2023, NÎMES.

Molécule Paloma – Grande Salle. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Le pionnier de la musique électronique nomade est de retour avec « RE-201 », un album solaire, dansant et instinctif produit entre Kingston et Paris.Un projet, à paraître à l’automne 2023, qui témoigne de son amour pour le travail du son en studio et les collaborations artistiques avec des voix légendaires jamaïcaines : Johnny Clarke, Big Youth, The Congos… ainsi que des piliers de la french touch comme Etienne de Crécy, Boombass et Falcon. Molécule est un musicien hors-norme. Derrière cet alias énigmatique se cache Romain De La Haye-Serafini, compositeur de musiques électroniques, producteur et DJ. Molécule est un aventurier, au sens propre comme au figuré, qui aime se confronter à des expériences et des territoires extraordinaires pour nourrir son imagination et en retirer une matière sonore et visuelle hors du commun. Il a fait du field-recording son passe-temps favori. Sculpteur de sons, chasseurs de bruits en tous genres, Molécule parcourt régulièrement le Globe pour tirer la substantifique moelle de sa musique. Molécule se distingue aussi par une volonté farouche d’utiliser les technologies les plus avancées en terme d’enregistrement et d’im- mersion (son et vidéo). Un objectif : pousser les limites de la création toujours plus loin. Il collabore étroitement avec Hervé Déjardin, responsable de la cellule de son spatialisé de Radio France. Molecule

Votre billet est ici

Paloma – Grande Salle NÎMES 250 chemin de l’Aérodrome Gard

26.0

EUR26.0.

