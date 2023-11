Broken Back Paloma Club, 17 novembre 2023, NÎMES.

Broken Back Paloma Club. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 21:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

CITEDIA SERVICES – LE ZEPHYR (PLATESV-R-2021-L3-001946 & L1-002843) PRESENTE CE SPECTACLE L’auteur-compositeur-interprète et musicien malouin, est de retour sur la scène Indie électro pop avec un nouvel album, Smile Again. Repéré sur les réseaux en 2014, l’artiste originaire de Saint-Malo, Broken Back part immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. Après 300 concerts aux quatre coins du monde, une nomination aux Victoires de la musique 2017 en révélation scène, l’artiste cumule aujourd’hui plus de 500 000 millions d’écoutes avec ses tubes solaires Indie dance « Happiest Man On Earth », « Halcyon Birds », « Riva », « Fireball ». Smile Again, Broken Back marque son grand retour avec une tournée, et un passage au Zéphyr, où il viendra partager sa pop lumineuse, portée par une voix tendre, éraillée, fragile. Aucun doute… Le jeune Broken… is Back ! Ouverture des portes à 19h45.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.99.37.41.93 Broken Back

Votre billet est ici

Paloma Club NÎMES 250 chemin de l’Aérodrome Gard

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici