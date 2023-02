Balades gourmandes à l’occasion de la 13e édition des « Vignes Toquées » de l’AOC Costières de Nîmes Nîmes, 12 mai 2023 19:00, Nîmes.

La 13e édition de la célèbre balade oeno-gastronomique Vignes Toquées organisée par l’appellation des Costières de Nîmes aura lieu du 12 au 14 mai 2023. 12 – 14 mai 1

Cette année encore, les vignerons attendent nombreux les participants lors de l’événement phare de l’appellation. Du vendredi 12 au dimanche 14 mai, les balades s’étireront sur la commune de Vauvert, le long des vignes aux paysages méridionaux et surplomberont les étangs de la Petite Camargue, au Sud-Ouest de l’appellation.

Lors de cette soirée et ces deux journées, les promeneurs goûteront à la cuisine délicate et authentique du chef du Suquet à Laguiole mondialement connu, Sébastien Bras.

Le vendredi soir ce sera le collectif de Gard aux Chefs qui sera mis à l’honneur !

Une 13e édition parrainée par Nelson Montfort :

La rencontre entre Nelson Monfort et les Costières de Nîmes s’est alors nourrie de passions communes, le bon vin et le partage autour d’événements qui rassemblent. Il parrainera cette année les emblématiques Vignes Toquées, où se mêlent randonnées, dégustations et moments de convivialité.

Infos pratiques :

Vignes Toquées, la Nocturne : rendez-vous le vendredi 12 mai 2023

Balade gastronomique d’environ 3 km avec menu en 6 plats servis à table, dégustation de vins emblématiques en présence de plus de 10 vignerons de l’appellation. 99 € par personne – 250 places disponibles.

Vignes Toquées, la balade en journée : rendez-vous les 13 et 14 mai 2023 . Balade gastronomique itinérante d’environ 8 km avec 6 plats servis lors de 6 étapes de dégustation, 40 vins à déguster en présence des vignerons. Départs tous les quarts d’heure, de 9h45 à 13h15. 75 € par personne – 3 000 places disponibles.

Ouverture des inscriptions le 1er mars 2023 à 12h00 sur le site www.costieres-nimes.org

