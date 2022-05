Exposition Photo ” In visibles ” de Misa Ato à l’Espace 14 L’espace 14 Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Exposition photo noir et blanc de Misa ATO

Exposition photographies noir et blanc « In Visibles » de Misa ATO à l'Espace 14 au 14 quai de la Fontaine 30000 Nîmes du 12 au 15 décembre 2019 de 11h à 19h tous les jours y compris le week-end avec la présence de l'artiste. Entrée Libre

L'espace 14
14 quai de la fontaine, 30000 Nîmes
30020 Nîmes La Placette
Gard

