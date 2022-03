Soirée Cult’ : la Casa de Papel dans l’œil des experts Le Spot, 25 mars 2022 19:00, Nîmes.

Vendredi 25 mars, 19h00 Sur place Entrée gratuite sur inscription https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-cult-la-casa-de-papel-dans-lil-des-experts-274907885887

Plongez dans l’univers de la série Casa de Papel au Spot à Nîmes avec un faux procès du Professeur, une analyse psychologique de perso phares, et un grand quiz sur la série avec des lots à la clé !

Enfilez votre plus belle combinaison rouge et préparez votre moustache à la Dali pour le casse du siècle : le 25 mars prochain, plongez dans l’univers de la série Casa de Papel au Spot à Nîmes. Au programme : un faux procès du Professeur pour découvrir le fonctionnement de la justice, une analyse psychologique de personnages phares, et un grand quiz sur la série avec des lots à la clé !

Une soirée organisée par Instant Science et l’Université de Nîmes en partenariat avec l’association du Master Droit Public des Affaires Locales de l’Université de Nîmes.

Participez au procès du Professeur. Alors, coupable ou non coupable ?

Imaginez qu’à la fin de la deuxième saison, le Professeur, cerveau des braquages, n’ait pas pu s’échapper et ait été finalement arrêté et jugé devant une cour d’assises…

Comment se passerait un tel procès en France ? A travers un faux procès participatif orchestré par l’association du Master Droit Public des Affaires Locales de l’Université de Nîmes, et en compagnie de Sylvie Josserand, avocate et maître de conférences à l’Université de Nîmes, découvrez ce fonctionnement. Parmi les experts appelés à la barre : le généticien et professeur à l’Université de Nîmes Christian Siatka apportera le point de vue de la police scientifique. Dans la peau des jurés, vous déciderez de la culpabilité, ou non, du fameux Professeur !

Tokyo, Berlin, Rio… Portraits psy de nos braqueurs :

Qu’est-ce qui se cache derrière le charismatique Berlin, chef de la bande de braqueurs ? Ou l’incontrôlable Tokyo ? Jonathan Del Monte, maître de conférences en psychologie à l’Université de Nîmes, va décortiquer quelques comportements de personnages emblématiques de la série.

Un grand quiz sur la série :

Parviendrez-vous à faire sauter la banque en gagnant au grand quiz sur la série ? Pour les gagnants, plusieurs lots dont des places pour participer à un escape game inspiré de la série Casa de Papel offertes par Acting Room – Escape Game Nîmes et des livres offerts par les Editions de La Martinière.

Infos pratiques :

> Rendez-vous le vendredi 25 mars 2021 au Spot (8 Rue de l’Enclos Rey). Entrée à partir de 19h. Lancement des animations et interventions à 19h30. Fin aux alentours de 21h30.

> Entrée gratuite, sur inscription.

> Règles sanitaires selon les conditions en vigueur.

> Soirée ouverte à toutes et tous.

Les organisateurs et partenaires :

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Région Occitanie, l’Université de Nîmes, Instant Science, l’association du Master Droit Public des Affaires Locales de l’Université de Nîmes, le SPOT, Acting Room – Escape Game Nimes, les Editions de La Martinière, Carrefour des sciences et des arts.

Envie de prolonger l’expérience ?

Les soirées Cult’ c’est quoi ?

Les Soirées Cult’ sont des soirées animées et conviviales où l’on rencontre des experts pour décrypter des séries, films ou jeux vidéo phares du moment.

Instants Cult’ : un compte Instagram pour décrypter la pop culture

Le compte Instants Cult’ décrypte chaque jour séries, films, jeux vidéo… pour explorer l’univers, apprendre des choses incroyables et jouer avec vos œuvres préférées.

Qui sommes-nous ?

Instant Science est une association qui a pour mission de rendre accessibles et fun la science et la technique.

