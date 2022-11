Soirée Cult’ : Breaking Bad dans l’œil des experts Le Spot, 8 décembre 2022 19:00, Nîmes.

Replongez dans la mythique série Breaking Bad en compagnie de chercheurs en chimie, neurosciences et psychologie le 8 décembre prochain à 19h au Spot à Nîmes.

Un prof de chimie devenu un redoutable baron de la drogue, ça vous dit quelque chose ? Replongez dans la mythique série Breaking Bad en compagnie de chercheurs en chimie, neurosciences et psychologie le 8 décembre prochain à 19h au Spot à Nîmes. Au programme : discussion, décryptage de scènes et de nombreux jeux.

Une soirée organisée par Instant Science et l’Université de Nîmes.

Walter White, le meilleur des chimistes ?

Walter White se révèle être un brillant chimiste capable de faire la méthamphétamine la plus pure au monde. C’est quoi exactement la méthamphétamine ? Walter White peut-il obtenir des cristaux aussi parfaits et purs qu’il le prétend ? Est-il vraiment le meilleur des chimistes ? Zohra Benfodda, maître de conférences HDR en chimie à l’Université de Nîmes, décryptera plusieurs scènes de la série.

Fabriquer de la drogue, un choix non sans conséquences

Walter White réussit brillamment dans le milieu de la drogue, mais non sans conséquences et victimes collatérales. Comment agit la méthamphétamine sur le cerveau et le comportement de son acolyte Jesse Pinkman ? Quels sont les risques à court et long terme ? Laurie Galvan, maître de conférences en neurosciences à l’Université de Nîmes, nous éclairera sur le fonctionnement et les conséquences de la fameuse meth bleue fabriquée par Walter et Jesse.

De Walter White à Heisenberg

Comment Walter White est-il devenu au fur et à mesure un homme craint et sans pitié ? A-t-il mis de côté son humanité seulement pour son business illégal ou a-t-il juste révélé sa vraie nature ? Jonathan Del Monte, maître de conférences en psychologie à l’Université de Nîmes, s’immiscera dans les méandres du cerveau de Walter White devenu Heisenberg et tentera d’en percer certains secrets.

Grand quiz sur la série et autres jeux

Tout au long de la soirée, des jeux autour de Breaking Bad seront proposés dont un grand quiz final avec quelques cadeaux à la clés : des places pour un escape game et une partie de quiz offertes par TimeXperience – Escape Game Nîmes mais aussi deux ouvrages “Breaking Bad by Sofilm” offert par Capricci éditions et Sofilm et “Breaking Bad, le diable est dans les détails” offert par les éditions Atlande.

Infos pratiques

Rendez-vous le jeudi 8 décembre 2022 au Spot (8 Rue de l’Enclos Rey). Lancement des animations et interventions à 19h. Fin aux alentours de 21h30.

Entrée sur inscription et gratuite. Les places sont garanties jusqu’à l’heure de début de l’événement, sinon redistribuées aux gens sur place.

À partir de 16 ans. Attention, les sujets abordés et scènes montrées pourraient heurter les plus jeunes. Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.

