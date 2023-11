Soirée Cult’ : Donjons et Dragons dans l’œil des experts Le Spot Nîmes, 7 décembre 2023T 19:00, Nîmes.

Soirée Cult’ : Donjons et Dragons dans l’œil des experts Le Spot Nîmes Jeudi 7 décembre, 19h00

Entrez dans le monde de Donjons et Dragons et déjouez un mystérieux brouillard qui sème la panique grâce à des chercheurs en chimie et psychologie. Jeudi 7 décembre, 19h00 1

https://soiree-dnd-nimes.eventbrite.fr

Entrez dans le monde de Donjons et Dragons et déjouez un mystérieux brouillard qui sème la panique ! Pour éviter les pièges et réussir à gérer une crise majeure vous pourrez compter sur des spécialistes en chimie et psychologie. Jeudi 7 décembre à 19h, Le Spot de Nîmes accueillera une soirée inédite sous forme de jeu de rôle sur table, accessible à tous niveaux, en compagnie de chercheurs de l’Université de Nîmes.

Événement gratuit, mais sur inscription obligatoire : https://soiree-dnd-nimes.eventbrite.fr !

Une soirée organisée par Instant Science et l’Université de Nîmes, avec le Spot.

Au secours de la ville de Rassalantar

Depuis quelques jours, un brouillard étrange recouvre la ville de Rassalantar, et met en péril la sécurité des environs. Les autorités de la ville d’Eauprofonde lancent alors un appel aux aventuriers pour trouver des compagnons capables de lui venir en aide.

Pour mener l’enquête et résoudre cette crise, trois chercheurs de l’Université de Nîmes ont répondu à l’appel. Lucile Montalescot, maître de conférences en psychologie de la santé, nous éclairera sur la santé mentale des habitants de cette région. Théo Jezierski, doctorant en psychologie sociale, s’intéressera quant à lui à la perception du risque et aux réactions des populations face à cette crise. Enfin, Nicolas Mialon, doctorant en chimie du terroir et ancien parfumeur, se concentrera sur ce que la chimie et les potions peuvent nous apprendre sur l’origine de cet étrange brouillard.

Pour mener à bien cette quête, ils ne pourront pas réussir sans vous. Agissez et changez le cours des événements !

Un jeu de rôle interactif

Cette soirée se présente sous un format jeu de rôle accessible à tout le monde. Les intervenants incarneront un personnage et devront résoudre des énigmes, enquêter et combattre pour progresser dans une histoire fictive. Vous serez spectateur mais également acteurs de la partie, si vous souhaitez intervenir, en posant des questions, en prenant des décisions collectives, ou même en donnant bonus ou malus aux joueurs en fonction de la situation. Vos possibles interventions sont cependant totalement facultatives et ne dépendent que de vous.

Un grand quiz et des cadeaux à gagner

Enfin, un grand quiz final mettra à l’épreuve vos connaissances de l’univers de Donjons et Dragons. Les plus connaisseurs (ou les plus chanceux) repartiront avec la gloire éternelle, mais pas que ! La trilogie d’ouvrages collector Dungeons & Dragons ainsi que le roman graphique Dungeon Club offerts par les Éditions Larousse sont notamment à remporter pour les grands gagnants du quiz.

Infos pratiques

Rendez-vous le jeudi 7 décembre 2023 au Spot, 8 rue de l’enclos Rey, 30000 Nîmes. Lancement des animations et interventions à 19h. Fin aux alentours de 22h.

Entrée sur inscription et gratuite. Les places sont garanties jusqu’à l’heure de début de l’événement, sinon redistribuées aux gens sur place. Rendez-vous ici pour réserver vos places : https://soiree-dnd-nimes.eventbrite.fr

Nos partenaires

La Région Occitanie, l’Université de Nîmes, le Spot et les Éditions Larousse.

Envie de prolonger l’expérience ?

Les Soirées Cult’ c’est quoi ?

Les Soirées Cult’ sont des soirées animées et conviviales où l’on rencontre des experts pour décrypter des séries, films ou jeux vidéo phares du moment.

Pour être tenu informé des soirées, inscrivez-vous sur ce lien : http://eepurl.com/hm9joH

Instants Cult’ : des comptes Instagram, TikTok et Twitch pour décrypter la pop culture

Les comptes Instagram (https://www.instagram.com/instantscult/?hl=fr) et TikTok (https://www.tiktok.com/@instantscult) Instants Cult’ décryptent régulièrement séries, films, jeux vidéo… pour explorer l’univers, apprendre des choses incroyables et jouer avec vos œuvres préférées.

Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitch (https://www.twitch.tv/instantscult) pour des instants de décryptage de séries et films du moment et partager un moment détendu entre sciences et pop culture.

Qui sommes-nous ?

Instant Science est une association qui a pour mission de rendre accessibles et fun la science et la technique.

Le Spot 8 Rue de l’Enclos Rey, Nîmes, Gard Gambetta Nîmes 30000 Gard