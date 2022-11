LEIO INSTANT T, 25 novembre 2022 21:00, Nîmes.

Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Jeune rappeur nîmois de 17ans, Leio est un artiste aux textes réfléchis mêlant mélodie, émotion et énergie. Auteur-compositeur-intèrprète, il débute la musique à 13ans ens’essayant au beatmaking et; prit de passion pour le rap, il se met à écrire et enregistrer ses premiers textes dans sa chambre. Enrichi de ses rencontres et après 5 singles et un EP, Leio marque son retour avec sa

TPSMB tape, une mixtape de 13 morceaux inédits qui sort le 18/02/2022. Comme un voyage dans son esprit, le projet nous donne un aperçu des différents styles qu’il a pu expérimenter durant son absence. De l’electro au lofi et du boom bap à la trap, ses influences diverses et multiples feats se recentrent sur une ligne claire et forment néanmoins un tout cohérent.

Après un concert avec Deadi et Kacem Wapalek à Nîmes, Leio se fait petit à petit sa place et compte bien la garder longtemps!

INSTANT T 2 rue Racine, 30900 Nîmes 30000 Nîmes Gard

vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h30