dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Ces bottes, ils sont deux à les porter : Geoffray Aznar, aux guitares et au chant, Samuel Devauchelle à la batterie. Deux qui sonnent comme quatre ! Parce que Dirty Bootz, c’est la puissance d’une guitare fuzz jouée fort et d’une rythmique âpre, précise, brutalement réglée sur la cadence des chaînes de montage, des roues mordant l’asphalte d’une route oubliée, du vent qui souffle sur les branches d’un chêne vert ou d’un olivier.

Si leur musique pioche dans le vieux blues d’un Skip James ou dans les cris électriques d’un Kurt Cobain élevé au cagnard poisseux de l’Hérault, elle sonne surtout comme le branle-bas de combat d’un duo pressé d’en découdre. Sur scène, les deux cabochards malmènent leurs instruments pour emporter le public en un ailleurs bien à eux, où le crépuscule le dispute au solaire, où le western s’imprègne des relents industriels d’un avenir métallique.En marge du circuit habituel des petits groupes urbains, en marge des villes et de leur vaine agitation, Dirty Bootz tranche par sa radicalité tranquille et son attachement aux valeurs traditionnelles d’un rock’n’roll qu’on avait cru oublié : de la sueur, du sourire et une âme. https://linktr.ee/dirty.bootz?fbclid=IwAR3bfsCNccuXQeGV68IamP09f_giPSzneAxF38hDfa3FrvpKb4LmNl6pDCk INSTANT T 2 rue Racine, 30900 Nîmes 30000 Nîmes Gard jeudi 24 novembre – 21h00 à 23h30

