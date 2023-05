Visite – Guerres et pouvoirs au Moyen-âge 6 Boulevard des Arènes, 23 septembre 2023, Nîmes.

A l’époque médiévale, le vicomte, représenté par les chevaliers des Arènes, partage le pouvoir temporel avec l’assemblée des Consuls..

2023-09-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-23 . EUR.

6 Boulevard des Arènes Rendez-vous à l’Office de Tourisme muni de votre e-billet.

Nîmes 30000 Gard Occitanie



In medieval times, the viscount, represented by the knights of the Arena, shared temporal power with the assembly of the Consuls.

En la época medieval, el vizconde, representado por los caballeros de las Arenas, compartía el poder temporal con la asamblea de cónsules.

Im Mittelalter teilte der Vicomte, vertreten durch die Ritter der Arènes, die weltliche Macht mit der Versammlung der Consuls.

Mise à jour le 2023-04-28 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes