Visite – Nîmes et le crime 6 bd des Arènes, 9 juillet 2023, Nîmes.

Affaires judiciaires insolites ou sinistres : délations, crimes, erreurs judiciaires, arrestations, exécutions… Voici le menu de cette visite qui vous propose de mettre en lumière des histoires sombres qui ont défrayé la chronique nîmoise..

2023-07-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-09 . EUR.

6 bd des Arènes Rendez-vous à l’Office de Tourisme muni de votre e-billet.

Nîmes 30000 Gard Occitanie



Unusual or sinister judicial cases: denunciations, crimes, judicial errors, arrests, executions… Here is the menu of this visit which proposes to you to put in light some dark stories which took the headlines in Nîmes.

Casos judiciales insólitos o siniestros: denuncias, crímenes, errores judiciales, detenciones, ejecuciones… He aquí el menú de esta visita que se propone arrojar luz sobre las oscuras historias que han sido noticia en Nîmes.

Ungewöhnliche oder unheimliche Gerichtsfälle: Denunziationen, Verbrechen, Justizirrtümer, Verhaftungen, Hinrichtungen… Dies ist das Menü dieser Führung, die Ihnen vorschlägt, düstere Geschichten zu beleuchten, die die Chronik von Nîmes erschüttert haben.

