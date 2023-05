Feria de Pentecôte 2023 Divers lieux, 25 mai 2023, Nîmes.

La 72e édition de la Feria de Pentecôte se tiendra du jeudi 25 au lundi 29 mai. Plus d’un million de personnes est attendu dans les rues de la ville pour un nouveau temps fort culturel et festif qui mettra à l’honneur les traditions locales..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-29 . .

Divers lieux

Nîmes 30000 Gard Occitanie



The 72nd edition of the Feria de Pentecost will be held from Thursday 25 to Monday 29 May. More than one million people are expected to visit the city streets for a new cultural and festive event that will honor local traditions.

La 72ª edición de la Feria de Pentecostés se celebrará del jueves 25 al lunes 29 de mayo. Se espera que más de un millón de personas tomen las calles de la ciudad en un nuevo acontecimiento cultural y festivo que honrará las tradiciones locales.

Die 72. Ausgabe der Feria de Pentecost wird von Donnerstag, dem 25. bis Montag, dem 29. Mai stattfinden. Mehr als eine Million Menschen werden zu diesem kulturellen und festlichen Höhepunkt erwartet, bei dem die lokalen Traditionen im Mittelpunkt stehen.

