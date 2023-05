Festival biennale de la BD Esplanade Charles de Gaulle, 12 mai 2023, Nîmes.

Le Festival de la BD revient sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Véritable déferlement d’images, de dessins et de bulles, l’événement porté par la Ville présente plus de 40 auteurs et dessinateurs, pour tous les goûts et tous les âges..

2023-05-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-12 19:00:00. .

Esplanade Charles de Gaulle

Nîmes 30000 Gard Occitanie



The Comic Book Festival returns to the Esplanade Charles-de-Gaulle. This event, supported by the city, presents more than 40 authors and artists, for all tastes and all ages.

El Festival del Cómic vuelve a la Explanada Charles-de-Gaulle. Auténtico desbordamiento de imágenes, dibujos y burbujas, el evento apoyado por la Ciudad presenta a más de 40 autores y dibujantes, para todos los gustos y todas las edades.

Das Comicfestival kehrt auf die Esplanade Charles-de-Gaulle zurück. Die von der Stadt getragene Veranstaltung ist eine wahre Flut von Bildern, Zeichnungen und Sprechblasen und präsentiert mehr als 40 Autoren und Zeichner für jeden Geschmack und jedes Alter.

