Journées Romaines de Nîmes – Animations et ateliers au Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 6 mai 2023, .

Venez découvrir les animations gratuites du Musée de la Romanité pendant les Journées Romaines de Nîmes..

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-08 18:00:00. .

16 boulevard des Arènes Musée de la Romanité

Nîmes 30000 Gard Occitanie



Come and discover the free activities of the Roman Museum during the Roman Days of Nîmes.

Venga a descubrir las actividades gratuitas del Museo de la Romanidad durante las Jornadas Romanas de Nîmes.

Entdecken Sie die kostenlosen Veranstaltungen des Musée de la Romanité während der Römertage in Nîmes.

Mise à jour le 2023-04-28 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes