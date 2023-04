Visite – Afterwork – Les mystères de la place d’Assas Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite – Afterwork – Les mystères de la place d’Assas Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet., 13 avril 2023, Nîmes. «Pausez»-vous après une rude journée pour un moment culturel et convivial..

2023-04-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-13 . EUR.

Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet.

Nîmes 30000 Gard Occitanie



« Take a break after a hard day for a cultural and friendly moment. « Tómese un descanso tras una dura jornada para disfrutar de un momento cultural y de convivencia. « Pausieren Sie nach einem anstrengenden Tag für ein kulturelles und geselliges Ereignis. Mise à jour le 2023-04-13 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. Adresse Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. Nîmes

Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Visite – Afterwork – Les mystères de la place d’Assas Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. 2023-04-13 was last modified: by Visite – Afterwork – Les mystères de la place d’Assas Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. 13 avril 2023 Rendez-vous place d’Assas (devant l’ascenseur du parking souterrain), muni de votre e-billet. Nîmes

Nîmes Gard