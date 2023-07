Rendez-vous en plein cœur de Nîmes ! Esplanade Charles de Gaulle, Nimes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Rendez-vous en plein cœur de Nîmes ! Esplanade Charles de Gaulle, Nimes Nîmes, 6 juillet 2023 18:00, Nîmes. Rendez-vous en plein cœur de Nîmes ! Esplanade Charles de Gaulle, Nimes Nîmes 6 juillet – 31 août, les jeudis JeuDiVin revient cet été pour le rendez-vous hebdomadaire de la saison estivale ! Chaque jeudi

soir en afterwork, à partir du 6 juillet et jusqu’au 31 août, sur l’Esplanade Charles de Gaulle ! 6 juillet – 31 août, les jeudis 1

https://jeudivin.seetickets.com/tour/jeudivin Les JeuDiVin reviennent sur l’Esplanade Charles De Gaulle, face aux arènes, en plein cœur du centre-ville de Nîmes.

Du 6 juillet au 31 août, à l’heure de l’apéro ou après avoir dîné, les vignerons seront au rendez-vous pour vous proposer de déguster les trois couleurs de l’Appellation Costières de Nîmes, dans un bar à ciel ouvert. Un rendez-vous convivial pour profiter des belles soirées d’été et de l’art de vivre à la

