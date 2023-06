Concert à Nîmes : Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria de Schubert, Méditation de Thaïs, Carmen de Bizet, Bach, Dvořák et Reger Cathédrale Notre-Dame-Et-Saint-Castor de Nîmes Nîmes, 23 juillet 2023 20:30, Nîmes.

Concert à Nîmes : Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria de Schubert, Méditation de Thaïs, Carmen de Bizet, Bach, Dvořák et Reger Cathédrale Notre-Dame-Et-Saint-Castor de Nîmes Nîmes Dimanche 23 juillet, 20h30

La musique, élixir divin qui parfume les âmes, révèle toute sa splendeur au sein de l’Ensemble Musicâme France. Les talentueux solistes de cet ensemble d’exception vous convient à une expérience musicale transcendante dans la magnifique ville de Nîmes, envoûtante par son histoire et sa beauté. Préparez-vous à être transporté dans un univers enchanteur où les plus grands chefs-d’œuvre de Vivaldi, Schubert, Bach, Dvořák, Bizet, et Reger se mêlent avec grâce et poésie. Laissez-vous enivrer par les envolées mélodiques des « Quatre Saisons », baignez dans la sérénité de l' »Ave Maria » de Schubert, plongez dans la profondeur de la « Méditation de Thaïs », vibrez au rythme effréné de « Carmen », succombez aux harmonies de Bach, Dvořák et Reger qui nourriront votre être d’une exquise émotion.

Le concert se déroulera dans un lieu emblématique, véritable joyau architectural : la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor de Nîmes. Ce chef-d’œuvre de l’art roman, paré de sa majesté intemporelle, vous ouvrira ses portes pour une soirée qui s’annonce magique. Les voûtes élancées, les colonnes sculptées et les vitraux colorés confèrent à cet édifice une aura céleste, où la musique résonnera avec une grâce infinie. Venez célébrer avec nous la grandeur de la musique classique et laissez-vous enchanter par cette symphonie céleste qui fera vibrer votre âme d’une intensité inoubliable. Un voyage musical au cœur de Nîmes, une invitation à l’évasion dans un monde où la beauté et l’émotion se rencontrent en une parfaite harmonie.

Cathédrale Notre-Dame-Et-Saint-Castor de Nîmes Place aux Herbes 30000 Nîmes Gambetta Nîmes Gard