Festival de Nîmes 2024 Arènes de Nîmes, 5 juillet 2024, NIMES.

Festival de Nîmes 2024 Arènes de Nîmes. Un spectacle à la date du 2024-07-05 à 20:30 (2024-06-22 au ). Tarif : 46.0 à 88.0 euros.

Le Festival De Nîmes 2024 aura lieu entre juin et juillet 2024 aux Arènes de Nîmes. Avec plus de 175 000 spectateurs, le plus gros festival du Gard revient pour une 27e édition. Au programme du Festival De Nîmes 2024, retrouvez de nombreux groupes de musique, chanteurs et musiciens en concert à Nimes. Festival de Nîmes

Votre billet est ici

Arènes de Nîmes NIMES Rd Point des Arènes Gard

46.0

EUR46.0.

Votre billet est ici