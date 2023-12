Co-Work AIJ/CEJ des 7 Collines : Echanges sur nos projets 2024 – Quelles sont les nouvelles résolutions ? Nîmes Co-Work AIJ/CEJ des 7 Collines : Echanges sur nos projets 2024 – Quelles sont les nouvelles résolutions ? Nîmes, 27 décembre 2023, . Co-Work AIJ/CEJ des 7 Collines : Echanges sur nos projets 2024 – Quelles sont les nouvelles résolutions ? Mercredi 27 décembre, 14h00 Nîmes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T16:00:00+01:00

Fin : 2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T16:00:00+01:00 Vous avez moins de 26 ans? ou jusqu’à 29 ans révolus si vous êtes en situation de handicap? Votre agence Pôle Emploi Nîmes 7 Collines vous propose de rencontrer et d’échanger avec les conseillers emploi. Découvrez les opportunités d’emploi, les aides à l’embauche… Echanges sur les projets et résolutions professionnelles 2024 Nîmes 30900 Nîmes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/178666 »}] Réunion d’information 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Nîmes Adresse 30900 Nîmes Lieu Ville Nîmes Latitude 43.844658 Longitude 4.347591 latitude longitude 43.844658;4.347591

Nîmes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//