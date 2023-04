Nima Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nima Studio de l’Ermitage, 11 avril 2023, Paris. Le mardi 11 avril 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif prévente : 15 EUR Tarif sur place : 18 EUR

Sortie de l’album : « Pistes » Lors de la création d’un spectacle mêlant musique, cirque et danse, des musiciens grecs, kurdes, tunisiens et français se rencontrent. Ils s’inspirent les uns des autres et écrivent des chansons, des mélodies, qui se lient aux mouvements des corps. Les cordes des ouds, du kanun et du saz s’ancrent dans la dynamique de la basse électrique, et le chant aux couleurs pop orientales s’envole en broderies. Ils forment le groupe Nima. Oniriques, plaintifs, fougueux, les musiciens de Nima (« Fil » en grec) cherchent des pistes communes entre de multiples cultures et musiques. Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m) Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/nima https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage https://www.billetweb.fr/nima

