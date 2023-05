BAFF – FESTIVAL DE COURT-MÉTRAGES AMATEURS 14 rue Clémenceau, 28 mai 2023, Nilvange.

La Battle of Film Festival revient pour sa 9e édition ! Venez retrouver l’ambiance unique de cette fête du cinéma amateur dans lequel les équipes s’affrontent autant qu’elles s’entraident. Le soir de la projection, ça crie, ça chante, ça rigole… on vous aura prévenu : la BAFF c’est toute une expérience.

Le concept : les participants ont eu un temps limité pour réaliser un film sur un thème unique donné par le-la gagnant-e de la précédente édition. Cette année, le thème sera « MENSONGE ». L’équipe gagnante verra son film projeté en ouverture du festival Boîte à Images de Villerupt.

Participation libre.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-28 . EUR.

14 rue Clémenceau Le Gueulard café culture

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



The Battle of Film Festival is back for its 9th edition! Come and enjoy the unique atmosphere of this amateur film festival in which teams compete as much as they help each other. On the night of the screening, it’s all shouting, singing, laughing? we warned you: the BAFF is quite an experience.

The concept: the participants had a limited time to make a film on a unique theme given by the winner of the previous edition. This year, the theme will be « LIES ». The winning team will have their film screened at the opening of the Boîte à Images festival in Villerupt.

Participation is free.

El Battle of Film Festival vuelve en su 9ª edición Venga a disfrutar del ambiente único de este festival de cine amateur en el que los equipos compiten tanto como se ayudan entre sí. La noche de la proyección habrá gritos, cantos, risas… estás avisado: el BAFF es toda una experiencia.

El concepto: los participantes disponen de un tiempo limitado para realizar una película sobre un tema único dado por el ganador de la edición anterior. Este año, el tema será « MENTIRAS ». El equipo ganador proyectará su película en la inauguración del festival Boîte à Images, en Villerupt.

La participación es gratuita.

Das Battle of Film Festival findet zum neunten Mal statt! Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre dieses Festes der Amateurfilme, bei dem die Teams gegeneinander antreten und sich gegenseitig helfen. Am Abend der Vorführung wird geschrien, gesungen, gelacht… Wir haben Sie gewarnt: Das BAFF ist ein Erlebnis.

Das Konzept: Die Teilnehmer hatten eine begrenzte Zeit, um einen Film zu einem einzigen Thema zu drehen, das von den Gewinnern der letzten Ausgabe vorgegeben wurde. Dieses Jahr lautet das Thema « LÜGE ». Der Film des Gewinnerteams wird bei der Eröffnung des Festivals Boîte à Images in Villerupt gezeigt.

Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-04-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME