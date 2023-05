LES DIMANCHES EN POÉSIE – JOEL GROSS 14 rue Clémenceau, 7 mai 2023, Nilvange.

Oubliez vos playlist et les serveurs de musique en ligne. Joël Gross n’en a cure. Depuis tout petit, il collectionne dans son cœur, des floppées de chansons françaises écoutées à la radio, sur des disques microsillons ou sur ces cassettes audio dont seuls les anciens se souviennent. Des airs les plus connus aux chansons les plus secrètes ou oubliées, de Trenet à Brassens, de Ferré à Brel, à Nougaro et encore tant d’autres, il a conservé tous ces trésors de poésie populaire au creux de sa langue, au fond de sa tête. C’est a cappella, sans tambour ni trompette qu’il les interprétera, seul sur scène et à sa manière, pour notre plus grand plaisir.

Rencontres poétiques

Lectures

Dédicaces

Scène ouverte

en première partie

Possibilité de restauration en fin de session

Réservation recommandée au 03 82 85 50 71.

Participation libre

« Une chanson c’est peu de chose Mais quand ça se pose

Au creux d’une oreille, ça reste la` Allez savoir pourquoi… ». Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-07 . EUR.

14 rue Clémenceau Le Gueulard café culture

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Forget your playlist and online music servers. Joël Gross doesn’t care. Since he was a child, he has been collecting in his heart a lot of French songs heard on the radio, on LPs or on those audio cassettes that only old people remember. From the most famous tunes to the most secret or forgotten songs, from Trenet to Brassens, from Ferré to Brel, to Nougaro and so many others, he has kept all these treasures of popular poetry in the hollow of his tongue, in the back of his head. It is a cappella, without drums or trumpets that he will interpret them, alone on stage and in his own way, for our greatest pleasure.

Poetic encounters

Readings

Signing sessions

Open stage

in first part

Possibility of restoration at the end of the session

Reservation recommended at 03 82 85 50 71.

Free participation

« A song is a small thing, but when it’s in your ear

In the hollow of an ear, it stays there… Go figure why… »

Olvídate de tus listas de reproducción y de los servidores de música en línea. A Joël Gross le da igual. Desde niño, colecciona en su corazón un montón de canciones francesas escuchadas en la radio, en LP o en esas cintas de audio que sólo recuerdan los veteranos. Desde las melodías más famosas hasta las canciones más secretas u olvidadas, de Trenet a Brassens, de Ferré a Brel, a Nougaro y tantos otros, ha guardado todos estos tesoros de poesía popular en el hueco de su lengua, en el fondo de su cabeza. Los interpretará a capella, solo en el escenario y a su manera, para nuestro gran placer.

Encuentros poéticos

Lecturas

Sesiones de firmas

Escenario abierto

en la primera parte

Posibilidad de catering al final de la sesión

Se recomienda reservar en el 03 82 85 50 71.

Participación gratuita

« Una canción es una cosa pequeña Pero cuando descansa

En el hueco de una oreja, allí se queda… Imagínate… »

Vergessen Sie Ihre Playlists und Online-Musikserver. Joël Gross kümmert sich nicht darum. Seit seiner Kindheit sammelt er in seinem Herzen unzählige französische Chansons, die er im Radio, auf LPs oder Audiokassetten gehört hat, an die sich nur noch die Alten erinnern. Von den bekanntesten Melodien bis hin zu den geheimsten oder vergessenen Liedern, von Trenet bis Brassens, von Ferré bis Brel, Nougaro und vielen anderen, hat er all diese Schätze der Volkspoesie auf seiner Zunge und in seinem Kopf aufbewahrt. Er wird sie a cappella, ohne Trommel und Trompete, allein auf der Bühne und auf seine Weise interpretieren, zu unserem größten Vergnügen.

Poetische Begegnungen

Lesungen

Signierstunden

Offene Bühne

im ersten Teil

Verpflegungsmöglichkeit am Ende der Sitzung

Reservierung empfohlen unter 03 82 85 50 71.

Freie Teilnahme

« Ein Lied ist nicht viel, aber wenn es sich niederlässt, ist es nicht mehr weit

Im Ohr bleibt es hängen… »

Mise à jour le 2023-04-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME