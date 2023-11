Atine LE GUEULARD PLUS, 19 novembre 2023, NILVANGE.

Atine LE GUEULARD PLUS. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 20:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE GUEULARD PLUS (2:2020-002882)/(2:2020-001749)/ (3:2020-001753) PRESENTE TOUT PUBLIC. Atine, est un mot persan qui veut dire « réunies » mais aussi « inédit », deux mots qui qualifient bien ce groupe, avec ses membres issus d’horizons différents et qui se retrouvent pour nous proposer une musique chargée de ces influences ancestrales et diverses. La musique d’Atine n’en reste pas moins une musique persane, bien du présent. Les musiciennes du groupe arpentent une musique savante et populaire à la fois. L’ordonnancement raffiné de la musique persane, les ruissellements emmêlés du târ et du qanûn, l’agilité du tambour tombak, et la noblesse profonde du chant : une magnifique réunion dont le projet est de constater ce qu’est être persane aujourd’hui.Le Gueulard Plus est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malentendants et aux malvoyants ; L’horaire annoncé dans la programmation correspond au début du concert. Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 minutes avant l’horaire annoncé du concert.Gratuité pour les moins de 15 ans. Atine Atine

Votre billet est ici

LE GUEULARD PLUS NILVANGE 3 Rue Victor Hugo 57240

14.0

EUR14.0.

