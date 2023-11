Les Mamans du Congo & Rrobin LE GUEULARD PLUS, 18 novembre 2023, NILVANGE.

Les Mamans du Congo & Rrobin LE GUEULARD PLUS. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE GUEULARD PLUS (1:2020-002882)/(2:2020-001749)/ (3:2020-001753) PRESENTE CE SPECTACLE Si vous aimez : Dowdelin, Nana Benz du Togo, Lipstick Queens LES MAMANS DU CONGO & RROBIN Ce mariage inédit entre le rap et l’héritage culturel Kongo est le fruit de la rencontre, au cœur de Brazzaville, entre le producteur RROBIN et Gladys Samba, leader du groupe féminin Les Mamans du Congo. Les percussions électronisées et le grime du premier portent les propos engagés de la seconde, alternant entre voix suave et rap puissant. L’exode rural poussé par la misère (« Bordel de Rap »), l’émancipation des femmes face à la famille et au patriarcat (« Boum ») sont quelques-uns des sujets propulsés par cette sono mondiale, bande-son idéale des luttes présentes et futures.Gratuité pour les moins de 15 ans.TOUT PUBLIC.Le Gueulard Plus est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malentendants et aux malvoyants ; L’horaire annoncé dans la programmation correspond au début du concert. Le Gueulard Plus ouvre ses portes 30 minutes avant l’horaire annoncé du concert. Rrobin Rrobin

Votre billet est ici

LE GUEULARD PLUS NILVANGE 3 Rue Victor Hugo 57240

14.0

EUR14.0.

