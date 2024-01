OUAHH: TRIO POETICO- BURLESQUE le gueulard Nilvange, vendredi 26 janvier 2024.

OUAHH: TRIO POETICO- BURLESQUE le gueulard Nilvange Vendredi 26 janvier, 20h00

Début : 2024-01-26 20:00

Fin : 2024-01-26 23:30

20h Accueil par les Clowns de La Joyeuse, collectif de déambulation de La Straeto Company

20h30 : Ouahh, spectacle poético-burlesque Pause et entracte bar Vendredi 26 janvier, 20h00 1

LSC a le plaisir de vous convier à une soirée pailletée de Rigolote Attitude!

Voici son programme :

À partir de 20h : La Joyeuse , la troupe de gais-lurons de La Straeto Company vous

accueillera chaleureusement dans l’humble demeure de Mauro et Sonia!

À 20h30 : Sortie de résidence du trio poético-burlesque tout public : Ouahh !

“ 3 clowns se rencontrent . S’il y en a 2 qui ont l’air de se connaître, le 3ème , lui surgit de

nulle part . Et une histoire commence , leur histoire…

À 21h30 : Entracte

À 21h45 : Scène ouverte à celles et ceux qui chantent, dansent , racontent ….et qui pour

certains et certaines qui ont croisé sur leur route Maria Goeller!

Cette soirée sera dédiée à notre chère Maria, alias Ariam qui est partie

rejoindre la constellation des clowns trop vite, trop tôt!

La Straeto Company !

C’est quoi ? C’est qui ?

La Straeto Company est une compagnie émergente née en 2017.

Elle a pour but de promouvoir l’art “ clownesque dansé” au théâtre, dans la rue, en milieu

hospitalier, en Ehpad, dans les centres médico- sociaux et culturels auprès de tous les

publics empêchés et pas empêchés avec :

– Allez Hop ! déambulation burlesque

– Par La Petite Porte : visites burlesques en Ehpad, maisons de retraite, en Unité de

Vie Protégée

– Avant Les Vendanges : festival pétillant à Chaumont Le Bois en Bourgogne

– Ouahh! trio poético-burlesque

Ouahh ! est un trio de clowns qui est né en décembre 2022 dans un Ehpad et qui se nourrit

de la vie des résidents , des visites de clowns dans les établissements de la région du

Grand Est.

Ce spectacle tourne depuis juin 2023 dans les Ehpad , les Résidences en autonomie et UVP

de la Moselle.

Il a été joué pour la première fois en août 2023 devant un tout public au Festival : Avant Les

Vendanges

Une résidence en janvier 2024 a lieu au Led de Thionville en partenariat avec Le TAD ,

compagnie de théâtre que nous remercions pour leur fidélité.

Merci au regard précieux de la chorégraphe , danseuse et clowne : Sarah Grandjean et à

l’accompagnement clownesque de la clowne : Elodie Hatton pendant cette résidence

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle