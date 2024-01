Projection du documentaire ITHAKA suivi d’un échange le gueulard Nilvange, vendredi 26 janvier 2024.

Projection du documentaire ITHAKA suivi d'un échange le gueulard Nilvange Vendredi 26 janvier, 20h00

Ithaka – Le combat pour libérer Assange Réalisé par Ben Lawrence • Écrit par Ben Lawrence Australie • 2021

Ithaka – Le combat pour libérer Assange

Titre original : Ithaka – A Fight to Free Julian Assange

DOCUMENTAIRE

Réalisé par Ben Lawrence • Écrit par Ben Lawrence Australie • 2021 • 106 minutes • Couleur

Ben Lawrence dépeint le combat d’un homme âgé pour sauver son fils, Julian Assange, le prisonnier politique le plus célèbre au monde et fondateur de WikiLeaks. Pour les membres de sa famille, qui risquent de le perdre à jamais dans l’abîme du système judiciaire américain, et avec sa santé déclinante dans une prison britannique à sécurité maximale et les procureurs du gouvernement américain mettant tout en œuvre pour l’extrader, le temps est compté.

https://www.cinemutins.com/ithaka-le-combat-pour-liberer-assange

La campagne pour libérer Julian Assange prend une dimension intime dans ce portrait documentaire du combat d’une famille pour sauver un proche. Nous suivons ici au plus près John Shipton et Stella Assange, respectivement le père et l’épouse du fondateur de WikiLeaks. Sans doute le prisonnier politique le plus célèbre au monde, le journaliste Julian Assange est l’emblème d’un bras de fer international sur la liberté de la presse, la corruption gouvernementale et les crimes de guerre impunis. Pour les membres de sa famille qui risquent de le perdre à jamais dans l’abîme du système judiciaire états-unien, cependant, cette lutte entre David et Goliath est personnelle – et, avec sa santé déclinante dans une prison britannique de haute sécurité et Washington mettant tout en œuvre pour l’extrader, le temps est compté.

Ithaka a été nominé pour le prix du meilleur documentaire à l’AACTA et a fait l’ouverture des festivals du film sur les droits de l’homme de Barcelone et de Berlin, où il a remporté le prix du public. Il a également été projeté en compétition aux festivals de Sydney, DocNYC, Sheffield et DocEdge, où Ben Lawrence a reçu le prix du meilleur réalisateur international.

https://lanceurs-alerte.fr/intervenant/viktor-dedaj

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle