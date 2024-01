Après-midi contes le gueulard Nilvange, dimanche 21 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-21 16:00

Fin : 2024-01-21 18:30

16 h « Voyage au bord de l’autoroute » : spectacle entre récit de vie et contes traditionnels, tout public à partir de 10 ans ; 17 h « Don Chikote, chasseur de bêtise humaine » : une rencontre entre conte et théâtre, un personnage librement inspiré du fameux personnage…

Voyage au bord de l’autoroute

Spectacle entre récit de vie et contes traditionnels

Tout Public – enfant à partir de 10 ans

« Un soir sur l’autoroute, une femme est tombée en panne, plus de batterie sur son téléphone portable, le téléphone du poste de secours sonne dans le vide …. C’est là que surgit un homme avec un drôle d’accent … il est mécano : il va falloir attendre que le moteur refroidisse …. Elle le suit de l’autre côté du mur. Là elle découvre un monde entre l’autoroute et la voie ferrée : d’anciens bureaux désaffectés, un bâtiment aux allures d’épave de bateau…. où vivent des personnages singuliers : un drôle de mécano, une cuisinière, une petite fille malicieuse, une princesse africaine…

Durée 45mn

Récit : Valérie LOESCHER avec la complicité du collectif L’ouvre-boites

Mise en espace, accompagnement à la création : Françoise Markun Cie Arkivi,

Michel Hindenoch, Pepito Mateo

https://www.facebook.com/sorciereconfituriereloescher

Don Chikote, chasseur de bêtise humaine.

Chassé de la société des hommes par leur bêtise, Don Chikote, chevalier naïf, être poétique et contemporain, se construit une armure à l’aide des livres qu’il a lus et des poèmes qu’il a écrits, persuadé que sa poésie a le pouvoir d’anéantir la bêtise humaine,

Et c’est ainsi qu’il part en croisade contre la bêtise humaine armé de culture. Une

croisade moderne et universelle parce que »partout où réside l’humanité, la bêtise

réside aussi. » Don Chikote atteindra-t-il son but… ? Une histoire originale et contemporaine mêlant narration et incarnation.

Une rencontre entre conte et théâtre. Un personnage librement inspiré du fameux personnage…

https://www.lesmiroisques.fr/don-chicote

https://www.facebook.com/lesmiroisques

Spectacles créés avec le soutien du dispositif « Au bout du conte », de Nittachowa, Chiny cité des contes, La Drac Grand Est…

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle