Chanson en vers et à l’endroit le gueulard Nilvange, samedi 20 janvier 2024.

Chanson en vers et à l’endroit le gueulard Nilvange Samedi 20 janvier, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-20 20:30

Fin : 2024-01-20 22:00

JeanLouis Apprederis chante :

« Chansons en vers et à l’endroit »

Samedi 20 janvier, 20h30

« C’est un joli voyage qui vous attend. Vous traverserez des paysages variés pleins de surprises,

au son de la guitare tonique ou suave de Jean-Louis et de sa voix chaude.

Tendresse, émotion, et haltes canailles sont au rendez-vous.

Jean-Louis compose textes et musiques, où pointent parfois les influences du parolier Claude

Lemesle et des illustres Brassens et Bobby Lapointe. Vous repartirez souriants, nourris de mots

qui pétillent, le cœur rempli de bulles d’allégresse. Un régal ! »

https://www.facebook.com/JeanLouis.Artiste/

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle